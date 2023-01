Caravana de Arte e Lazer se espalha por São Gonçalo

Criado em outubro do ano passado, com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas para a população, o projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), já passou por 24 bairros, atendendo a mais de 20 mil gonçalenses.

"Pensamos no projeto como uma forma de disseminar arte, cultura e lazer nas áreas mais vulneráveis da nossa cidade. Durante a ação, recebemos muitos relatos de pessoas que afirmam que não teriam condições de proporcionar um dia repleto de atividades aos seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, às crianças da família, porque o Caravana de Arte e Lazer é para toda a família. E neste ano vamos percorrer outras localidades ao longo dos próximos meses”, declarou a presidente da Faesg, Lucilene Pereira.

Durante a Caravana, a população pode aproveitar as brincadeiras lúdicas realizadas pelos animadores, além de atividades artísticas, pintura na pele, dança, os brinquedos infláveis e pula-pula que estão sempre presentes e as grandes atrações sempre muito esperadas pela criançada, que sãos os personagens vivos.



Em 2022, a ação desembarcou nos bairros Zé Garoto, Porto do Rosa, Tribobó, Barro Vermelho, Pontal, Mutuá, Boa Vista, Jóquei, Miriambi, Boaçu, Trindade, Santa Izabel, Colubandê, Arsenal, Gradim, Coelho, Porto Novo, São Miguel, Maria Paula, Trindade, Bandeirantes, Coroado, Jardim Catarina e Centro.

As primeiras ações deste ano já começam neste fim de semana. No sábado (7), das 9h às 13h, a Caravana de Arte e Lazer será na Praça do Rocha. Já no domingo (8), das 13h às 17h, serão os moradores de Guaxindiba que vão poder aproveitar a ação, que será realizada na Estrada de Guaxindiba, no Campo da Rua 12. E no dia 10 de janeiro, Dia de São Gonçalo do Amarante, a ação vai ocorrer na Estrada das Palmeiras com a Rua José Mauro, s/n, no Salgueiro, das 9h às 13h.