Levi e Izadora são os primeiros bebês nascidos em 2023 em Maricá

Moradoras do Vale da Figueira e de Ponta Negra deram à luz no Hospital Conde Modesto Leal - Foto: Evelen Gouvêa/Prefeitura de Maricá

O ano de 2023 mal começou e o município de Maricá já recebeu seus dois primeiros novos moradores do ano. Os pequenos Levi e Izadora vieram ao mundo no último domingo (01/01), ambos nascidos na maternidade do Hospital Conde Modesto Leal, no Centro do município.

Os dois novos maricaenses nasceram em um intervalo de menos de quatro horas. O primeiro a nascer foi Levi, segundo filho de Luana da Silva Sales, que tem 25 anos e mora no Vale da Figueira. Ela conta que o parto estava previsto, inicialmente, para acontecer no dia 23 de dezembro. Apesar da demora, ela ficou feliz em saber que seu bebê foi o primeiro munícipe nascido em 2023. “Achei legal ele ter vindo assim, e só espero que se torne uma pessoa do bem”, desejou a mãe, que deu à luz às 16h44.

Já a Izadora nasceu um pouco mais tarde, às 22h33. A pequena já vinha dando sinais de sua chegada desde os últimos dias do ano passado. “Eu já vinha sentindo dores desde sábado e cheguei aqui já com uma dilatação. Mas deu tudo certo e Izadora nasceu bem e saudável”, contou a mãe, Anna Clara Rocha, de 20 anos, moradora de Ponta Negra. Tanto as mães quantos bebês estão bem aguardam alta.