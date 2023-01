Polícia Civil prende chefe do tráfico de drogas da comunidade do Caju

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta segunda-feira (02/01), o chefe do tráfico de drogas da comunidade do Caju, na Zona Portuária da capital do Rio de Janeiro. Ele foi capturado em uma casa de luxo na Praia do Gavião, no município de Araruama, na Região dos Lagos, quando passava a virada de ano.

O traficante foi localizado após um trabalho de inteligência e monitoramento. De acordo com as investigações, ele é integrante de uma organização criminosa e possuía quatro mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de responder pelos crimes de exploração de construções irregulares e lavagem de dinheiro.

Ainda segundo as investigações, o criminoso se tornou uma das lideranças da comunidade após a morte de um dos chefes, em 2018. Ele estava sendo monitorado desde 2020. Além do tráfico de drogas, integrantes da facção que atua no Caju também são acusados de roubar automóveis na Avenida Brasil e no bairro São Cristóvão, na Zona Norte da capital.