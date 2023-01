Niterói dará início às obras do segundo trecho da ciclovia do Engenho do Mato

Muito usadas por moradores do Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, as bicicletas vêm ganhando ainda mais destaque no bairro com a construção da ciclovia no local. Diariamente é comum o tráfego de pessoas que se deslocam pela via para trabalhar, estudar, fazer compras ou para se exercitar.

Recentemente, a Prefeitura de Niterói concluiu o primeiro trecho da ciclovia no bairro. O trajeto, de um quilômetro, vai do trevo onde está localizado o quartel dos Bombeiros de Itaipu até a entrada do Condomínio Ubá Floresta, na Avenida Irene Lopes Sodré. Para 2023, a previsão é iniciar a construção dos dois quilômetros restantes, partindo da Avenida Irene Lopes Sodré (altura da Rua 87) até a Rua Honduras.

De acordo com o prefeito de Niterói, Axel Grael, cada vez mais o município vem ganhando destaque entre as cidades brasileiras que investem em ciclovias para melhorar a mobilidade urbana e promover a cultura da bicicleta:

“A ampliação da malha cicloviária é parte do planejamento para tornar a mobilidade urbana cada vez mais democrática, inclusiva e sustentável. As ciclovias que estão sendo implantadas trarão ganhos imensos no dia a dia da população local, dos turistas e visitantes. É importante notar que são ciclovias de ligação entre bairros, ou seja, a maioria das pessoas usa para se deslocar para os seus compromissos, utilizando a bicicleta como uma solução efetiva para a mobilidade urbana”, afirma.

A ciclovia do Engenho do Mato integra o lote 1 do sistema cicloviário da Região Oceânica, que contempla também as vias Almirante Tamandaré, Acúrcio Torres, toda a orla de Piratininga, entre outras vias, totalizando 21 quilômetros de obras. O sistema consiste na implantação e requalificação de 60 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, além de bicicletários fechados, paraciclos e requalificação urbana.

Ampliação da malha

De acordo com o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, uma vez concluídas todas as etapas, somando os 60 quilômetros, a infraestrutura cicloviária de Niterói irá ultrapassar cem quilômetros de vias cicláveis.

“Construir novas ciclovias e ampliar a segurança daquelas que já existem são algumas das mais frequentes demandas que o Niterói de Bicicleta recebe e que vêm sendo atendidas com rigor. O resultado é demonstrado nas pesquisas: mais pessoas pedalando, mais qualidade de vida e mais agilidade nos deslocamentos”, explica.

Moradora do Engenho do Mato, a publicitária Luciana Cruz comemora as melhorias no bairro e diz que as obras vão valorizar a região:

“Meu foco é na ciclovia, porque o tráfego de bicicletas é intenso aqui na estrada Irene Lopes Sodré e no entorno, com muitos trabalhadores locais, estudantes, pais e mães de alunos que se locomovem de bicicleta, além dos ciclistas atletas e praticantes regulares”, conta.