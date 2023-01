Velório de Pelé já está aberto ao público

Cerimônia acontece no estádio santista a pedido do Rei - Foto: Reprodução

Cerimônia acontece no estádio santista a pedido do Rei - Foto: Reprodução

O velório do Rei Pelé foi aberto ao público às 10h desta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos. A cerimônia acontecerá por 24h, se estendendo até às 10h desta terça-feira (3).

O corpo de Pelé chegou ao estádio na madrugada desta segunda-feira (2) para a última despedida de familiares, amigos, fãs e convidados. O translado deixou o hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo, às 2h, sob escolta especial feita pela tropa de choque da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, e entrou na Vila Belmiro às 3h55.

A chegada do corpo do maior jogador de todos os tempos foi acompanhada por fãs, torcedores do Santos e jornalistas. A imprensa internacional estará presente também, uma vez que há jornalistas credenciados de todos os continentes.

O velório do Rei do Futebol acontece no estádio em que ele se consagrou o maior jogador da história do Santos. Foi um pedido dele a cerimônia acontecer no local, e sua família atendeu.

É esperada na cerimônia a presença de personalidades do esporte; ídolos dos Santos; presidentes da Fifa, CBF e Conmebol; além de autoridades e chefes de estado, como o presidente Lula.