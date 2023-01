Primeiro carioca de 2023 nasce em São Cristovão

O primeiro carioca nascido em 2023 foi um menino. Junto com o novo ano, o pequeno Benício nasceu, apenas oito minutos depois da virada. O menino foi o primeiro bebê a nascer em 2023 na rede pública do Rio de Janeiro, no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristovão, Zona Sul do Rio.

Benício veio ao mundo às 00:08, com 3,150 kg e 48 cm, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A mãe, Thayane Cristiane Fernandes Pontes de Araújo, de 20 anos, deu à luz em parto normal e teve o apoio da sua mãe, Bárbara José Fernandes. Benício é o segundo filho de Thayane.

O nascimento do pequeno foi celebrado pelos profissionais do hospital | Foto: Divulgação

O nascimento do carioquinha também foi celebrado pelos profissionais do Hospital Maternidade Fernando Magalhães.