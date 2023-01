Explosão de fogos de artifício deixa homem ferido em Santa Luzia

Um homem ficou ferido após uma explosão de fogos de artifício no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, durante as festividades de Réveillon no início deste domingo (01/01). O morador, de 36 anos, deu entrada por volta de 00h38 no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, com ferimentos de queimadura ocasionados pela explosão do artefato pirotécnico. Segundo informações da unidade, ele foi levado ao centro cirúrgico e segue internado.