Ponte desaba na véspera do Ano Novo e deixa feridos no Rio

Uma ponte inaugurada na véspera do Ano Novo, neste sábado (31/12), desabou poucos minutos antes da virada e deixou três pessoas feridas em Miguel Pereira, município da Região Serrana do Rio.

A estrutura montada sobre o lago Javary, no distrito de Governador Portela, foi inaugurada às 18h. À noite, o local recebeu vários moradores que aguardava a queima de fogos. Por volta de 23h56, a ponte se rompeu e derrubou o grupo de pessoas que estava nela sobre o lago.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma idosa de 73 anos ficou ferida. Além dela, outra mulher, de 31 anos, também se machucou, além de dois homens, de 23 e 32 anos. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga, no bairro Conceição. Todos eles foram atendidos e liberados da unidade, segundo a Prefeitura de Miguel Pereira.

Além dos bombeiros, agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal que estavam no local para fazer a segurança das comemorações de Réveillon ajudaram a socorrer as vítimas. Uma operação de busca preventiva foi realizada na manhã deste domingo (01/01) no lago. A Prefeitura lamentou o ocorrido e informou que realizará uma perícia técnica para apurar a causa do desabamento.