Mãe de Pelé, Dona Celeste Arantes, ainda não sabe da morte do filho

Irmã de Pelé, Maria Lúcia do Nascimento, disse que sua mãe, Dona Celeste Arantes, ainda não foi informada sobre a morte do filho. Pelé faleceu nessa quinta-feira (29), aos 82 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer no cólon.

Maria disse que a família manteve a mãe, que completou 100 anos no último dia 20 de novembro, informada sobre o quadro de saúde do filho nos últimos dias, porém por não estar reagindo diante das notícias, desconfiam de que ela não tenha total consciência da real situação.

"Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela não está sabendo. Ou sabe. Às vezes, eu falo: 'Celestica, o Dico tá assim'. Ela abre o olho, e eu falo: 'Vamos rezar por ele'. Mas ela não está consciente", disse a irmã de Pelé em entrevista à ESPN.

Nascida em Três Corações, Minas Gerais, Celeste deu à luz, aos 18 anos, ao ídolo do futebol mundial na mesma cidade que veio ao mundo.