Gael e Laura são os nomes mais escolhidos para bebês no RJ em 2022

Gael e Laura foram os nomes mais escolhidos para registrar bebês no estado do Rio de Janeiro em 2022. Os dados são da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio (Arpen-RJ).

Gael nomeou 2.795 meninos e Laura deu nome a 2.105 meninas. Entre os nomes femininos, Laura segue na liderança de preferência desde 2020. Já Gael desbancou o nome Arthur.

Nos primeiro lugares do ranking, também estão Theo, Miguel e Heitor, além de Helena, Alice e Maite, o que confirma a tendência de nomes curtos e únicos para os novos registros.

Veja abaixo os dez mais escolhidos de cada sexo:

- Nomes femininos

Laura 2.105

Helena 2.000

Maria Alice 1.687

Alice 1.645

Maite 1.584

Antonella 1.168

Liz 968

Sophia 963

Valentina 925

Maria Júlia 913

- Nomes masculinos

Gael 2.795

Theo 2.408

Arthur 2.363

Miguel 2.264

Heitor 2.058

Bernardo 1.826

Noah 1.819

Davi 1.519

Samuel 1.356

Ravi 1.284