Comediante ex-Globo é preso em flagrante por agredir a própria mãe

Humorista já foi até no Programa do Jô - Foto: Reprodução/Gshow

O comediante Filipe Pontes, que já trabalhou na Rede Globo, foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (31), após agredir a própria mãe, em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo.

Após chegar em casa alcoolizado, ele teria discutido, xingado e enforcado a mãe, segundo o boletim de ocorrência. O irmão do humorista estava dormindo no momento e acordou assustado com a confusão.

Filipe estava tão alterado que ameaçou o próprio irmão de morte ao ser imobilizado até a chegada da polícia. Na delegacia, a mãe dos dois disse que teria desejo de adotar uma medida protetiva contra o filho humorista.

Pontes chegou a cair no sono e urinar no chão da delegacia. Ele foi encaminhado para uma audiência de custódia pelo 1° Distrito Policial do município.