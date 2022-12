Retrospectiva: relembre as personalidades que se foram em 2022

Este ano que se despede, 2022, foi marcado pela morte de muitas personalidades de diferentes áreas ao longo do ano. Nomes como Erasmo Carlos , Gal Costa, Jô Soares, Claudia Jimenez , Elza Soares, entre tantas outras, deixarão muitas saudades no público brasileiro. Isso inclui as mortes mais recentes, como do rei Pelé e do Papa Bento XVI, que ainda causam comoção no mundo inteiro.

ERASMO CARLOS

Foi um dos pioneiros do rock brasileiro. Nos anos 60 fez parceria como cantor e compositor Roberto Carlos. Participou da Jovem Guarda ao lado de Wanderléa e Roberto Carlos.

GAL COSTA

Eleita como a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil, é considerada pela crítica especializada como uma das cantoras mais versáteis da música contemporânea.

Jô Soares, ator, humorista e apresentador | Foto: Divulgação

JÔ SOARES

José Eugênio "Jô" Soares, foi um humorista, apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, músico e artista plástico brasileiro. Ele faleceu aos 84 anos, por complicações da obesidade.

CLAUDIA JIMENEZ

Cláudia Maria Patitucci Jimenez foi uma atriz, humorista, dubladora e roteirista brasileira. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios, incluindo um Prêmio APCA e o prêmio de Melhor Atriz pelo Festival de Brasília, além de ter recebido indicação para um Troféu Imprensa.

Milton Gonçalves

Milton Gonçalves foi um ator, diretor, cantor, dublador e produtor brasileiro. Considerado um dos principais e mais importantes atores do Brasil, desempenhou diversos papéis importantes em diversas áreas da atuação



ELZA SOARES

Elza Soares, nome artístico de Elza Gomes da Conceição, foi uma cantora, compositora musical e puxadora de samba-enredo brasileira, que flertou com vários gêneros musicais como samba, jazz, samba-jazz, sambalanço, bossa nova, mpb, soul, rock e música eletrônica.

Isaac Bardavid

A eterna voz do personagem Wolverine, Isaac Bardavid foi um ator, dublador e poeta brasileiro. Bardavid é considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira, tendo dublado também outros famosos personagens como Freddy Krueger e Esqueleto. Ele morreu aos 90 anos, devido a problemas respiratórios, no Rio.

Susana Naspolini

Levada pelo câncer aos 49 anos, a jornalista natural de Criciúma, em Santa Catarina, se tornou nacionalmente conhecida pelo quadro “RJ Móvel”, do jornal local da Globo no Rio de Janeiro, e uma das repórteres mais populares da emissora.

Roberto Guilherme

Nome artístico de Edward Guilherme Nunes da Silva, ele foi um ator, dublador e humorista brasileiro. Em 1963, iniciou uma longa parceria artística com Renato Aragão, tornando-se conhecido pelo personagem Sargento Pincel do programa Os Trapalhões.

Pelé, Rei do futebol | Foto: Divulgação

PELÉ

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante. Descrito como o Rei do Futebol, é amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos.

Pedro Paulo Rangel

Um dos ícones da dramaturgia na Rede Globo, Pedro Paulo Rangel foi um ator, diretor, tradutor e letrista brasileiro. Faleceu aos 74 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica.



PAPA BENTO XVI

Bento XVI, nascido Joseph Aloisius Ratzinger, foi Papa da Igreja Católica e bispo de Roma de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, e posteriormente Papa Emérito e Romano Pontífice Emérito da Igreja Católica. Em 2012 oficializou a sua abdicação. Desde sua renúncia, era Bispo Emérito da Diocese de Roma.

RAINHA ELIZABETH II

Além desses artistas brasileiros, uma das mortes mais repercutidas pelo mundo foi a da Rainha Elizabeth II aos 96 anos.



Elizabeth II assumiu o trono britânico com 25 anos, após a morte de seu pai , em fevereiro de 1952.

Em 2022, a rainha celebrou 70 anos de Reinado, o mais longo do Reino Unido, sendo a única monarca britânica a celebrar um Jubileu de Platina.