Pix terá novas regras a partir de 2 de janeiro

A partir do dia 2 de janeiro, novas regras para movimentações financeiras por Pix começam a acontecer. Em 2023, serão os bancos que vão estabelecer os limites de transferência dentro de determinado horário, não mais o Banco Central. A instituição havia comunicado a mudança no início de dezembro.

Período diurno- das 6 horas da manhã às 8 horas da noite.

Período noturno- das 8 horas da noite às 6 horas da manhã do dia seguinte.

A definição de um horário noturno diferente passará a ser facultativo.

Com as novas regras, cada instituição poderá permitir que o cliente, que tiver R$ 5 mil de limite para usar no Pix, use tudo de uma vez se quiser. O Banco Central também alterou os limites do Pix Saque e do Pix Troco, passando de R$500,00 para R$ 3 mil durante o dia e de R$100,00 para R$ 1 mil à noite. Com a medida, os usuários terão acesso ao serviço em condições semelhantes às do saque tradicional.

A autoridade monetária ainda mudou o regulamento para facilitar o recebimento por correspondentes bancários e viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo governo.

O que não vai mudar são as regras para alteração do limite a pedido do cliente. Se o usuário pedir redução, o banco deve reduzir o limite imediatamente. Já o aumento deve ser atendido entre 24 e 48 horas.