Virada do ano pode ter pancadas isoladas de chuva

As cidades da região metropolitana do Rio podem ter chuva fraca em alguns pontos durante a passagem de 2022 para o ano de 2023.

O sábado (31), último dia do ano, será de tempo instável. O dia deve ter de muitas nuvens no céu, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo o Climatempo.

A recomendação para quem quer passar a virada ao ar livre é garantir a capa de proteção para não se molhar caso a chuva dê as caras.

A temperatura máxima do dia não deve passar dos 28º. Perto da virada o clima deve ser próximo aos 23º, agradando àqueles que não curtem o calor noturno do verão. A mínima deve ser de 20°.

Já o primeiro dia do ano deve ser parecido com o anterior. O sol pode aparecer junto com as nuvens, e há chances de chuva na parte da tarde e da noite.

A máxima não deve passar dos 30° e a mínima não deve ser menor que 20°.