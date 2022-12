Assessoria de Humberto Carrão se pronuncia após rumores de romance com produtor

Solteiro desde o começo do ano e sem assumir nenhum relacionamento desde então, a vida amorosa de Humberto Carrão voltou a ser notícia nos últimos dias. Após foto postada pelo produtor Thales Junqueira com Carrão, chamando Regina Casé de "cupida", a internet foi à loucura. No entanto, durou pouco.

A equipe do ator declarou hoje (31) que a informação estava totalmente equivocada.

"Não, claro que não estamos namorando. Somos amigos", Thales Junqueira explicou ao site Hugo Gloss.

O produto esclareceu ainda que a expressão "cupida" foi usada como legenda da foto em que os dois aparecem ao lado de Regina Casé e Caetano Veloso porque Regina apresentou os amigos a Caetano.

"Incrível a caretice de acharem que uma pessoa gay não pode ser só amiga de outro homem", Casé declarou ao Globo após os boatos.