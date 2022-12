Lei Seca e Segurança Presente reforçam a atuação para a festa do Réveillon

As equipes atuarão nas saídas das praias, no centros gastronômicos e nas estradas com maior número de deslocamento de veículos - Foto: Divulgação/ Paulo Fernandes e Magno Segllia

A Operação Lei Seca intensifica, a partir de hoje, as ações de educação e fiscalização nos pontos de grande concentração de pessoas para as festas do Ano Novo. Serão 150 agentes por dia de fiscalização até a manhã do dia 1º janeiro. As equipes atuarão nas saídas das praias, no centros gastronômicos e nas estradas com maior número de deslocamento de veículos.

A fiscalização contará, inclusive, com as equipes de motopatrulhamento e vistoria volante, disponibilizadas para controlar as rotas de fuga das operações por estradas secundárias.

Além das equipes de fiscalização, a Lei Seca também atuará com os instrutores de educação, agentes PCDs e que foram vítimas de acidentes envolvendo álcool e direção, que estarão conscientizando a população sobre a importância de um trânsito mais seguro.

Reforço na Orla do Rio

A Operação Segurança Presente terá reforço especial em todas as bases da Orla do Rio de Janeiro e nos pontos turísticos da Cidade durante as festas de Réveillon. É para garantir a segurança de quem procura as praias neste período.