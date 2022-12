Papa emérito Bento XVI morre aos 95 anos

Joseph Aloisius Ratzinger, o Papa emérito Bento XVI, morreu na manhã deste sábado (31/12), no Vaticano. O antigo pontífice tinha 95 anos e faleceu após uma piora no quadro de problemas respiratórios que vinha enfrentando nos últimos anos.

A informação foi confirmada pelo Vaticano. Ratzinger faleceu no Mosteiro Mater Ecclesiae, onde vivia, por volta das 9h34 no fuso horário local. Na última sexta-feira (30/12), a condição do Papa emérito havia sido definida por porta-vozes do Vaticano como grave, porém estável.

Na última quarta-feira (28/12), o atual Santo Padre da Igreja Católica, o Papa Francisco, pediu aos fiéis que dedicassem orações a Bento XVI. "Lembrem-se dele, que está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o apoie neste testemunho de amor à igreja até o fim”, destacou o Papa.

Bento XVI é lembrado como o primeiro Papa a renunciar ao cargo em 600 anos. Ele deixou o pontificado no dia 11 de fevereiro de 2013, após 7 anos como chefe de Estado do Vaticano. O motivo, segundo Ratzinger, era a falta de força mental e física para seguir lidando com as questões do Papado.

"No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, seja do corpo, seja do ânimo, vigor que, nos últimos meses, em mim diminuiu, de modo tal a ter que reconhecer minha incapacidade de administrar bem o ministério a mim confiado", justificou, na época.

O falecido pontífice nasceu em 1927, na cidade de Marktl, na Alemanha. Após uma adolescência assolada pelo período de regime nazista no país, Ratzinger se tornou professor de teologia. Ele lecionou por 25 anos antes de se tornar arcebispo de Munique.

Ele assumiu o cargo de Papa em 19 de abril de 2005, sucedendo o falecido Papa João Paulo II. Seu pontificado foi marcado por uma aproximação de uma linha mais conservadora em relação à moral católica, além de uma atenção maior à discussões teológicas e diálogos entre fé e razão.

Durante seu período como Papa, Bento XVI chegou a visitar o Brasil uma vez, em maio de 2007, quando esteve na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, para participar da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe.