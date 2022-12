Previsões: confira o que o ano de 2023 deve trazer à tona

Depois de um 2022 turbulento, com disputas políticas, perdas de grandes personalidades, guerra e pandemia, O SÃO GONÇALO procurou especialistas em previsões para saber o que se deve esperar do ano de 2023.

Dentre as questões perguntadas, estão os pontos positivos e negativos do próximo ano, o que é necessário fazer para se ter um bom 2023, além de previsões para a política, economia, saúde e cenário global.

Para a Mãe Simone de Iemanjá, a partir da leitura do baralho cigano, o ano de 2023 será um ano de muitas possibilidades, muito movimento, muito trabalho e muita luta. Será um ano de se libertar das pressões e alçar novos voos, pois será o ano da renovação total.

De acordo com ela, vão se fechar velhos ciclos e dar oportunidade para novos ciclos com grandes chances de crescimento. É preciso prestar atenção nas plantações, “pois vamos colher o que plantarmos”.

Determinação é a palavra chave e o foco nos objetivos fará os esforços serem recompensados. Será o ano da construção, da conquista e da realização.

De aspectos positivos, o próximo ano reserva muitas mudanças e muitas conquistas, além de novas oportunidades e novos projetos. Será um ano dos negócios promissores, e uma nova fase de estabilidade e de crescimento deve surgir.

Em relação a aspectos negativos, será um ano de muitas fases, muitas contrariedades, autoritarismo, abuso de poder, intrigas, armadilhas, violência, além de muitas pessoas desequilibradas emocionalmente com tendências a escolhas ruins.

“Turbulências, pensamentos confusos e falta de clareza podem permear o ano de 2023. Há também muitos obstáculos a serem superados”, afirma.

Segundo a Mãe Simone, para ter um ano bom é preciso entrar nele com as energias renovadas. Um bom banho de mar seria ótimo para deixar todas as energias ruins para trás.

“Você poderá também fazer um banho de ervas com alecrim, guiné e hortelã, que também renovará suas energias. O importante é a fé e a intenção que colocará no banho”, diz.

Para ela, deve-se evitar usar roupas escuras na virada de ano, e na dúvida use o tradicional branco.

“Não esqueça de manter seus pensamentos positivos, pois atraímos exatamente aquilo que emanamos”, conclui.

Previsões da astróloga Vanessa Tuleski

O presidente eleito deve esperar um ano de muita oposição | Foto: Reprodução

Política

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, o presidente eleito deve esperar um ano de muita oposição e cobrança, em razão da oposição de Saturno ao Sol, que rege o governante, do mapa da Independência, exata em 2024, mas já presente em 2023. Até porque Saturno fará ângulo de tensão a Lua e Júpiter no mapa da Independência, o que tem a ver com o povo (Lua), que ainda não vai ter suas necessidades supridas em um primeiro ano e uma grande diferença em relação ao anterior.

O meio do ano poderá ser particularmente difícil para o povo e a agricultura, regidos pela Lua, com o aspecto exato de Saturno em quadratura com a Lua, podendo trazer geadas ou chuvas.

Economia

Na economia, astrologicamente temos possibilidade de melhoras, mas de forma lenta e gradual, com mais resultados visíveis de uma estabilização no ano seguinte, de acordo com Tuleski.

Analisando o mapa astral da Independência do Brasil, o trânsito de Urano a Vênus inclina a forte instabilidade econômica até o meio do ano e impacto inflacionário. No entanto, a partir da entrada de Júpiter em Touro, em maio, é possível que haja melhora econômica geral progressiva, com destaque para a agroeconomia, agropecuária e ramo de construção.

Touro, porém, é um signo que se move sem pressa. Como o trânsito de Júpiter por Touro dura cerca de um ano, de 16 de maio de 2023 a 26 de maio de 2024, é possível que essas melhorias ocorram lentamente ao longo desse período. O setor imobiliário volta a se aquecer, pois Touro gosta de investir no que é tradicional e seguro

Além disso, de maio até julho, retornando em dezembro, Júpiter estará em um bom posicionamento com relação à Saturno. Será um bom período para empreendimentos, desde que não sejam de alto risco, e sim, fundamentados no bom senso e no trabalho. Além do esforço e do empenho de Saturno, será possível receber a sorte de Júpiter e dar alguns passos além. A criatividade e a intuição de Saturno em Peixes poderão se unir ao senso pragmático e comercial de Júpiter em Touro, com boas ideias para negócios e empreendimentos. O ramo de alimentos e de produtos já consagrados, como franquias de agradam em cheio ao público, tende a ter bons resultados para muitos brasileiros.

Maio a junho poderá trazer a figura de patrocinadores, pessoas dispostas a ajudar nessa caminhada. Porém, será preciso ter cuidado com figuras plutonianas ( pessoas ressentidas) no mês de maio, que aparentemente, são benéficas, mas que cobram um preço muito caro lá na frente, trazendo perdas pessoais ou financeiras.

Saúde

Na Saúde, este é o ano de olhar para o mental e o emocional. Com a pandemia controlada, 2022 foi melhor do que 2021 e 2020, é claro. Mas as previsões para 2023 mostram que as consequências na saúde mental da população ainda persistem, com o fantasma da depressão e de sintomas de ansiedade pairando no ar, além de fantasias e dispersão.

A entrada de Saturno em Peixes em março tende a estabilizar o rescaldo da pandemia. Embora os sintomas físicos da doença já tenham minguado, resta ainda uma epidemia de problemas psicológicos, que tendem a se evidenciar em 2023.

Pessoas que não se recuperaram bem de perdas e lutos ou se acostumaram ao isolamento social podem sentir essas dificuldades por conta de Plutão em quadratura com os Nodos Lunares, como se fosse uma longa crise e algo difícil de recuperar.

As Luas Novas entre de junho a dezembro trazem o período do ano mais delicado para a saúde coletiva, seja a física ou a psicológica. Na Lua Nova de novembro, tanto a parte física como a psicológica pode ficar em destaque, com aumento de acontecimento imprevisíveis. Você pode acompanhar as datas de cada Lua Nova no calendário lunar 2023.

Saturno em Peixes é um significador de desencanto, cansaço, perda de sentido, em especial para pessoas que já vêm lutando uma longa batalha até aqui, por isto pode trazer uma epidemia de problemas psicológicos. Do lado positivo, vai se dar mais atenção a eles, mas será preciso evitar comportamentos de vitimização e fantasia (Peixes negativo) e buscar ajuda em terapias convencionais ou alternativas, preferindo tratamentos constantes (Saturno), que ajudem a alicerçar e construir uma nova perspectiva interna.

Cenário global para 2023

Para o cenário global em 2023, podemos esperar momentos de crises e tensões principalmente nas imediações de dois eclipses de 2023.

Em 20 de abril, quando ocorre o Eclipse Solar em Áries que fará quadratura com Plutão, trazendo um momento bastante tenso e com tom bélico (Áries); e em 5 de maio, com o Eclipse em Escorpião que terá a presença forte de Urano, tendendo a viradas e mudanças, bem como a acontecimentos imprevistos, como fenômenos da natureza.

De abril a outubro, Plutão estará em um posicionamento de quadratura com os Nodos Lunares. Isso pode deixar a sensação de ameaça no ar. É possível que ocorram eventos destrutivos na natureza ou até em cidades e monumentos. Não é algo fácil.

A notícia boa é que, embora o clima seja de tensão, a concretização de uma ameaça destrutiva a nível global, como uma guerra nuclear, por exemplo, tem poucas chances de ocorrer.

Plutão em Aquário também sugere risco para catástrofe ou guerra cibernética em algum momento de seu trânsito, que vai durar até 2044. Um colapso nesse sistema provavelmente provocaria grande caos. Dessa forma, cresce o poder de fogo de ataques hackers, de maneira que vai ser importante começar a se pensar em fortalecer as defesas online de empresas e países. Em algum momento do longo trânsito também pode haver risco para as criptomoedas, associadas a Urano/Aquário.

Além disso, em maio, com a chegada de Júpiter em Touro em quadratura com Plutão em Aquário, a Bolsa de Valores pode ser afetada, com quebra de empresas até então tidas como prósperas e o período será propenso para descobrir segredos e “podres” de figuras reconhecidas e de alta projeção. Evite realizar operações de risco, apostando toda as suas fichas em algo, pois a chance de algo dar errado e se perder muito dinheiro será grande

Serviço:

Mãe Simone de Iemanjá - (21) 99606-2385

Vanessa Tuleski - vanessatuleski@gmail.com / Instagram: @vanessatuleski