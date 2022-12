Barcas terá operação especial no Réveillon, confira!

A CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados no dia 31/12, na linha Arariboia. As travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói. Vale ressaltar que, nesse dia, não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá.

Paquetá e Divisão Sul

A operação das linhas Paquetá e da Divisão Sul não será alterada, sendo praticada a grade regular de sábado, conforme disponível em https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.