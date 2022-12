Principais pontos turísticos do Rio de Janeiro homenageiam Pelé

Em homenagem ao maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, os principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro ficaram iluminados durante a noite dessa quinta-feira (29). Pelé morreu após uma mês de internação, no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A roda gigante Rio Star, localizada na Zona Portuária do Rio, foi iluminada com a camisa 10 do jogador, homenageando o principal ídolo do futebol mundial.

A estátua do Cristo Redentor foi iluminada com as cores do Brasil, fazendo referência aos 3 títulos da Copa do Mundo conquistadas por Pelé. Em nota, o Santuário do Cristo Redentor manifestou o mais profundo pesar pela morte do maior ídolo do futebol do Brasil e do mundo.

O Maracanã foi iluminado de dourado , exaltando o Rei Pelé. Foi nesse estádio, o maior do mundo, que o atleta vivenciou momentos inesquecíveis como, sua estreia pela seleção brasileira e onde marcou o milésimo gol de sua carreira .

Além de melhor jogador, Pelé foi ministro do Esporte entre 1995 e 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso.