Governo do Estado ordena volta de agentes de seguranças cedidos a outros órgãos

Por volta de 3.084 agentes de segurança pública do estado, em sua maioria policiais militares, que estavam cedidos a órgãos estaduais, municipais e federais, deverão retornar a suas unidades de origem. A ordem, assinada por Cláudio Castro, foi publicada nesta sexta (30), no Diário Oficial.

A ordem se estende à bombeiros, policiais civis, agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase) e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

O governo justifica que "o grande déficit de efetivo junto aos quadros da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro, o que tem prejudicado o desenvolvimento das atividades; e que não há previsão, em curto prazo, de recomposição dos quadros de efetivo dos órgãos supramencionados".

Os agentes têm 10 dias a partir da publicação da ordem para se apresentarem aos seus órgãos de origem. O não comparecimento sujeitará os servidores a sanções administrativas previstas na legislação.