Correios anuncia manutenção de preços de encomendas pelo 3º ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, os Correios anunciam que não haverá reajuste nos preços das encomendas nacionais. A estatal manterá, em 2023, as tabelas de preço dos pacotes de serviços do segmento, tais como PAC, SEDEX, SEDEX Hoje, SEDEX 10, SEDEX 12 e Mini Envios.

Além disso, serão reduzidos, a partir de 31 de janeiro de 2023, valores praticados em alguns dos principais mercados do Nordeste, localizados no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e em algumas localidades do estado do Pará.

“Graças às ações de modernização e readequação às necessidades do mercado, os Correios têm se tornado cada vez mais competitivos, sinalizando uma melhora significativa em sua qualidade operacional. Dessa forma, a empresa segue sendo a principal aliada dos empreendedores que atuam no comércio eletrônico”, destaca o presidente da estatal, Floriano Peixoto.