Acidente entre carro e ônibus deixa uma vítima fatal na RJ-106

Um motorista morreu após um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (30), na Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, altura de Várzea das Moças, em São Gonçalo.

Segundo informações, o condutor do peugeot 208 seguia na pista sentido Maricá, quando perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo. O acidente aconteceu por volta das 5h40. A frente dos dois veículos ficou destruída.

O coletivo estava sem passageiros no momento do acidente. O motorista do carro morreu no local.

Até as 7h, uma das faixas estava interditada. Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) estão no local para controle do trânsito, que segue lento, com reflexos por uma longa extensão.