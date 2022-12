Inea reconhece a 108ª e 109ª Reservas Particulares do Patrimônio Natural em Varre-Sai

A partir de agora, o Estado do Rio de Janeiro contará com mais de 15 mil hectares de área de Mata Atlântica protegidas pelas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) reconhecidas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Isso porque o órgão ambiental estadual reconheceu durante o mês de dezembro, em caráter definitivo, a 108ª e a 109ª reserva, que juntas totalizam 8.977 hectares: a RPPN Xodó II e RPPN Barro Vermelho, ambas localizadas no município de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense.

No Estado do Rio de Janeiro, as RPPNs são consideradas unidades de conservação de proteção integral, e são criadas em propriedade privada, sendo permitidas atividades de educação ambiental, turismo e pesquisa científica.

Reserva particular do Patrimônio Natural de Varre-Sai | Foto: Divulgação

Instituídas por iniciativa voluntária de seus proprietários, essas reservas são averbadas junto ao Registro Geral de Imóveis (RGI), reconhecimento esse que passa a acompanhar em caráter perpétuo a vida da propriedade.

“As RPPNs representam uma estratégia importante de preservação da biodiversidade, pois além de conservarem a área em si, também servem para conectar remanescentes de vegetação maiores e garantir o fluxo gênico entre as espécies da Mata Atlântica”, afirmou o presidente do Inea, Philipe Campello.

Os avanços na conservação de terras privadas no Rio de Janeiro ocorrem no âmbito do Programa Estadual de Apoio às RPPNs, instituído pelo Decreto Estadual nº 40.909/2007. Por meio do programa, o Inea oferece suporte técnico e orientações aos proprietários interessados.

Para mais informações, visite o site do Inea.