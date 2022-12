Cartões do metrô para o Réveillon de Copacabana seguem com vendas abertas

Os cartões do metrô para o réveillon de Copacabana ainda estão com as vendas abertas. Até esta quinta-feira (29) quase 70 mil unidades das 158 mil disponibilizadas já foram vendidas.

O único horário que esgotou até o momento é o para o embarque entre 21h e 22h, só de ida. Os bilhetes para ida e volta neste horário ainda estão disponíveis.

A venda antecipada dos cartões acontece na estação Carioca, no Centro do Rio. Segundo o MetrôRio, a procura pelas passagem é grande.

As vendas serão encerradas às 19h do sábado (31) ou até que os cartões se esgotem.

Confira os horários ainda disponíveis:

Das 19h às 20h – cartão verde-claro (ida) e verde-escuro (ida e volta);

Das 20h às 21h – cartão azul-claro (ida) e cartão azul-escuro (ida e volta);

Das 21h às 22h – cartão rosa-escuro (ida e volta);

Das 22h às 23h – cartão amarelo (ida) e cartão laranja (ida e volta);

Das 23h à meia-noite – cartão lilás (ida) e cartão roxo (ida e volta);

Da meia-noite às 5h – cartão cinza (volta).

O cartão de ida e volta custa R$ 13,00. Já os cartões somente de ida ou de volta custam R$ 6,50. Cada pessoa pode comprar até dez cartões, que só podem ser usados na noite de réveillon.