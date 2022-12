Covid-19: Maricá suspende vacinação de adolescentes, adultos e idosos por falta de doses

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir da segunda-feira (02), a vacinação de adolescentes, adultos e idosos contra a Covid-19 será temporariamente suspensa, por conta da falta de doses. A imunização da população com 12 anos ou mais será retomada assim que forem recebidas novas remessas da vacina, enviadas pelo Ministério da Saúde e com previsão de entrega para o início do mês de janeiro. As crianças que precisam receber a segunda dose da Coronavac também devem aguardar a chegada de novas doses.

A vacinação das crianças de 6 meses a 11 anos continua normalmente, com aplicação da Pfizer baby e Pfizer pediátrica nos polos. Para os pequenos de seis meses a dois anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), é necessário agendar a imunização no link bit.ly/agendamentovacinainfantil. As crianças de 3 a 11 anos podem se vacinar de segunda a sexta-feira, sem necessidade de marcação prévia, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Elenir Umbelino de Mello, Barroco e Bambuí, das 9h às 16h, assim como na USF Inoã 2 das 9h às 18h.

Locais de vacinação das crianças de seis meses a 11 anos

Crianças de seis meses a dois anos

Deve ser feito o agendamento pelo site bit.ly/agendamentovacinainfantil , tendo como opção de escolha quatro polos distritais.

Crianças de 3 a 11 anos

Segunda a sexta-feira

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, ao lado do DPO. (9h às 18h)

– USF Elenir Umbelino de Mello: Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

– USF Bambuí: Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)

– USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (9h às 16h)