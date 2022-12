Avião presidencial decola de Brasília a caminho dos EUA, acompanhe o voo!

Uma das aeronaves presidenciais decolou na manhã desta quinta-feira (29) e as especulações são de que o presidente Jair Bolsonaro estaria a bordo do avião. No entanto, a presença dele e de sua família não foi confirmada.

Com viagem marcada para o país estrangeiro antes do fim de seu mandato, Bolsonaro irá passar o Réveillon em um condomínio seis estrelas, famoso por abrigar uma das casas do ex-presidente americano Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida,

Letícia Firmo, enteada do presidente, embarcou hoje em um voo comercial para Orlando, confirmando a possibilidade de que a viagem de Bolsonaro ao país acontecesse hoje.

O avião presidencial decolou pela manhã e consegue fazer o voo ente Brasília (BSB) e Orlando sem escalas. Bolsonaro deve passar de um a dois meses nos EUA.



Ontem, outro avião presidencial da FAB havia decolado de Brasília em direção aos EUA, o avião levava uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que se dirigiu ao país para realizar os preparativos para a chegada do presidente.

É possível acompanhar o voo no link: https://globe.adsbexchange.com/?icao=e400d9