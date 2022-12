Incêndio de grandes proporções atinge loja no Saara

Um incêndio de grandes proporções atinge uma loja no Saara, no Centro do Rio. De acordo com Eduardo Blumberg, presidente do Polo Saara, o fogo teria começado em uma loja de plásticos, a Loja Simões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h e está tentando controlar as chamadas. As informações preliminares são de que não há vítimas no local.

A Avenida Passos e a Rua da Alfândega estão interditadas.

As colunas de fumaça podem ser vistas de diferentes pontos do Rio. A causa do incêndio é desconhecida.