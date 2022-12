Prefeitura de Maricá divulga prazo para matrículas de alunos da rede municipal

As aulas estão previstas para retornarem no dia 08 de fevereiro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, divulgou o prazo para a inscrição das matrículas dos alunos da rede pública de ensino, que inicia na próxima quarta-feira (04/01/23) e termina no dia 13/01/2023. As inscrições devem ser feitas na unidade escolar onde o aluno foi alocado. As aulas estão previstas para retornarem no dia 08 de fevereiro

Para realizar a matrícula, os responsáveis devem levar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou identidade (Registro Geral) do aluno (original e cópia), carteira de vacinação do aluno até 6 anos de idade (original e cópia), especificação oficial do tipo sanguíneo (original), Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno (original e cópia) se possuir, comprovante de residência (original e cópia), 02 fotos 3x4 (atualizadas), histórico escolar ou declaração provisória de escolaridade (original), documento de identidade do pai/mãe ou responsável legal (original e cópia), documento judicial de guarda de menor, se for o caso (original e cópia), atestado de saúde para a prática esportiva (original), apresentar o número do protocolo da pré-matrícula e apresentar atestado de restrição alimentar, se necessário.

Para outras informações, acesse ecidadeonline.marica.rj.gov.br/matriculainteligente.