Netos de Pelé visitam o avô em hospital onde está internado

Filhas e netos de Pelé no hospital em que o Rei do Futebol está internado - Foto: Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (28), dois netos de Pelé, Octávio e Gabriel, estiveram no hospital onde o avô está internado para visitá-lo. Kely Nascimento, filha do Rei do futebol, foi quem publicou o registro nas redes sociais.

Os dois são filhos de Sandra, que morreu em 2006.

"Esses momentos são difíceis de explicar. Às vezes muita tristeza e desespero, em outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena. Com todos juntos", escreveu Kely no Instagram.

Nos últimos dias Pelé tem tido a companhia de vários familiares que se revezam em visitas. No Natal, inclusive, os filhos passaram a data ao lado dele. O filho Edinho, por exemplo, conseguiu liberação do Londrina, clube em que é o treinador, para passar o Natal em São Paulo, e já voltou aos trabalhos.