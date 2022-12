Fluxo intenso em direção à Região dos Lagos aumenta o tempo de travessia na Ponte Rio/Niterói

A recomendação para quem deseja passar o final de ano na Região dos Lagos é ter bastante paciência, por conta do trânsito. Nesta quarta-feira (28), os registros são de fluxo intenso na RJ-124 e na Ponte Rio/Niterói, onde o tempo normal de passagen é 13 minutos e hoje quase triplicou, chegando a 35 minutos. Também há retenção na BR-101/RJ.

A concessionária Via Lagos, responsável pela rodovia RJ-124, estima a travessia de 39 mil veículos até o fim do dia.

Até o último dia do ano, véspera do Réveillon, o fluxo deve ser ainda mais intenso, com um tempo de estrada maior que o normal.