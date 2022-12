Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns recebe aparelho de ressonância magnética

O Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, recebeu na última segunda-feira um equipamento de ressonância magnética, que entrará em operação nos primeiros meses de 2023.

O aparelho conta com recursos de inteligência artificial e mesa com capacidade para realizar exames em pacientes obesos e abertura de 70cm, conferindo mais conforto e menor sensação de claustrofobia para pacientes, e menor índice de ruídos e maior rapidez na realização do exame.

O equipamento poderá ser utilizado em exames cardíacos, vasculares e oncológicos, permitindo inclusive a realização de biópsia de mama por ressonância. O hospital, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, é a maior unidade do exterior do Rio de Janeiro.

"O equipamento é importante para a unidade e a região sul fluminense, por aumentar o serviço de imagem para diagnóstico de pacientes, e permitir que a população da região tenha acesso gratuitamente, através do SUS, a exames que seriam de alto custo", comemorou o diretor-geral do hospital, Marcus Russoni.

HERZA



Criado com objetivo de reduzir a necessidade de os pacientes da região percorrerem vários quilômetros para conseguir uma internação, o HERZA conta com 237 leitos para internação, sendo 109 de UTI adulto e 30 de UTI pediátrica.

Construído em uma área de 54 mil metros quadrados, o Zilda Arns é o maior hospital do interior do estado fluminense e atende uma população de cerca de 1,2 milhão de pessoas de 12 municípios - Volta Redonda, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Barra Mansa, Barra do Pirai, Quatis, Itatiaia, Pirai, Pinheiral, Porto Real e Valença. A unidade é referência no tratamento de pacientes nas áreas da Unidade de Terapia Intensiva adulto e pediátrico e não possui atendimento de emergência. O acesso aos leitos acontece exclusivamente por meio da Central Estadual de Regulação (CER).