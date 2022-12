Funcionário leva choque elétrico e morre em via de trem da Supervia

O funcionário de uma empresa que realiza serviços nas linhas de trem da supervia morreu enquanto trabalhava nesta quarta-feira (28), em uma linha férrea próxima a estação Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O homem foi vítima de um choque elétrico, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado ao local por volta das 5h30. O funcionário teria sido eletrocutado enquanto realizava uma vistoria de rotina no trilho.

A Supervia não confirmou a causa do acidente, e informou que a grade horário do ramal Japeri foi adaptada temporariamente por conta do ocorrido.

O caso foi registrado pela 52ª DP (Nova Iguaçu), que investigará a morte.