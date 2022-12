Saque do PIS/Pasep 2022 termina nesta quinta-feira (29)

O Ministério do Trabalho e Previdência informou hoje (28) que o prazo para receber o abono PIS/Pasep , no valor de um salário mínimo, termina amanhã (29), mesmo para quem perdeu o prazo do calendário oficial. Atualmente o valor do benefício anual é de R$ 1.212 e somente quem trabalhou os 12 meses de 2020 recebem o valor integral.

De acordo com o Ministério, 413.301 brasileiros , de um total de 25,9 milhões de trabalhadores, ainda não resgataram o benefício. O dinheiro disponível chega a R$ 370,8 milhões.

O trabalhador para ter direito ao abono deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2020 e ter recebido até 2 salários mínimos por mês.

O pagamento de 2022 foi pago de 8 de fevereiro a 31 de março. Mesmo se o trabalhador perdeu o prazo para sacar o abono , ele tem direito de receber o valor pelo período de 5 anos. O calendário de pagamento do abono de 2023 começa no dia 15 de fevereiro , de acordo com a data de nascimento.

O órgão responsável pelo pagamento do PIS ( Programa de Integração Social ) é a Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores podem consultar a data de pagamento por meio dos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem, do Portal do Cidadão ( cidadao.caixa.gov.br ) e pelo telefone 0800-726-0207, atendimento Caixa ao Cidadão.

Já o Pasep ( Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ) é pago pelo Banco do Brasil. Para consultar o saldo, acesse a página Consulte Seu Pasep, ou ligue para a Central de atendimento do Banco do Brasil através dos telefones 4004-0001( capitais e regiões metropolitanas ) ou 0800-729-000 ( interior)

O trabalhador também pode consultar o saldo pelo aplicativo Carteira do trabalho Digital ou plataforma de serviços no portal gov.br.