Prefeito de Niterói vistoria fogos do Réveillon

Prefeito fez vistoria no material - Foto: Layla Mussi

Prefeito fez vistoria no material - Foto: Layla Mussi

Réveillon da paz. É para simbolizar e pedir paz que o show pirotécnico, que acontecerá nos primeiros 15 minutos do ano de 2023, foi planejado. Em cinco balsas, os fogos iluminarão a Praia de Icaraí. Além de estrelas, corações e outros efeitos visuais conhecidos, a equipe promete grandes surpresas para a população que acompanhar a queima de fogos.

Na manhã desta quinta-feira (28) o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, fizeram uma vistoria nos fogos de artifício que serão usados na festa de Réveillon na cidade. Parte dos fogos será transferida para balsas que ficarão em frente às praias de Icaraí e Itaipu. Outra parte será instalada em outros cinco pontos: Santa Rosa (monumento à Nossa Senhora Auxiliadora); Largo da Batalha (atrás do Fórum); Barreto (em frente da Árvore de Natal); Caramujo (Parque Esportivo e Social); e Vila Ipiranga, no Fonseca.

O show pirotécnico de Niterói será de baixo estampido | Foto: Layla Mussi

O show pirotécnico de Niterói será de baixo estampido e terá diversas figuras e animações. No total, serão 2 mil toneladas de fogos. A queima de fogos na Praia de Icaraí, que acontecerá em cinco balsas, terá duração de 15 minutos. Já em Itaipu, o show pirotécnico terá duração de 10 minutos.

"É um evento para a família toda. É a festa para receber o ano onde Niterói completará 450 anos. Os fogos são de baixo ruído para que todos possam curtir a festa. Ainda tem algum barulho, mas trouxemos para a cidade o que há de melhor nesse sentido", explicou o prefeito.

Axel pediu ainda que a população use transporte público. "É importante que a população vá de transporte público ou a pé. Também orientamos que não levem objetos cortantes e que identifique as crianças. Teremos mais de 2 mil pessoas envolvidas na organização do evento e esperamos uma festa linda", garantiu.

null Layla Mussi

Autor: Layla Mussi

Paulo Novaes, acrescentou que após quase três anos de pandemia, Niterói está com a rede hoteleira lotada.

A festa de Réveillon de Niterói começará a partir das 19h30, com diversos shows.