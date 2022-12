Incêndio de grandes proporções atinge loja da Havan

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma unidade da loja de departamentos Havan, do empresário Luciano Hang, em Vitória da Conquista, na Bahia.

O fogo começou na manhã desta quarta-feira (28), enquanto o estabelecimento ainda estava fechado. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente.

O Corpo de Bombeiro já chegou ao local e está tentando controlar as chamas. Não há registro de feridos.

Em nota, a Havan informou que o Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo:

"A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes", divulgou a loja.