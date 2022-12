Agora é lei: italiano vira patrimônio cultural imaterial de Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), sancionou nesta terça-feira (27) a lei que torna o salgado 'italiano' Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade de Niterói.

A decisão, que foi publicada nesta quarta-feira (28) em Diário Oficial, confirma o valor da cultura niteroiense e serve como "prova" de nome para o salgado que é chamado de diversas formas dentro do estado do Rio e pelo Brasil.

“Mais que um mero bairrismo, a maneira de denominar as coisas caracteriza e individualiza uma comunidade e a define. Os cariocas que nos perdoem, mas joelho é só a parte do corpo!”, disse o vereador autor do projeto de lei, Jhonatan Anjos.

Para Jhonatan, a gastronomia pertence ao campo do patrimônio cultural, englobando saberes, lugares, nomes de receitas e modos de fazer que comunicam algo sobre a identidade de um povo. Ou seja, o 'italiano' é mais que um simples lanche, é um elemento do espírito niteroiense.