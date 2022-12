Pedro Scooby conta que sua filha recém-nascida, Aurora, precisou passar por duas cirurgias

Pedro Scooby revelou através de sua rede social, que sua filha com a modelo Cintia Dicker, Aurora, que nasceu na madrugada desta terça-feira (27), precisou passar por duas cirurgias logo após o nascimento.

Em vídeo realizado na maternidade, ele conta que ainda está por lá, acompanhando a esposa e junto com seus outros três filhos, do relacionamento com Luana Piovani.

"A aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje ela passou por outra. Está sendo um momento delicado na minha vida, por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é um momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas ta tudo bem, vai dar tudo certo", disse o surfista.

Ao final do vídeo, ele comenta brevemente sobre a polêmica envolvendo sua ex, Luana Piovani, que fez diversos vídeos publicados na rede social onde demonstra incômodo e indignação após descobrir que os seus três filhos com Scooby ganharam um celular cada.

"Quanto à discussão de internet, eu não vou me pronunciar porque eu acho que internet não é lugar de resolver problema de família", conclui Pedro Scooby.