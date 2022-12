Eduardo Paes revela que estuda internar compulsoriamente os usuários de crack no RJ

Durante um encontro com jornalistas, nesta terça (27), no Palácio da Cidade, em Botafogo, Eduardo Paes afirmou que estuda internar compulsoriamente os usuários de crack. Ele disse que apesar de ser um tema delicado, atua de um lado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, na questão da saúde com os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), e por outro, pela repressão, com a Secretaria de Ordem Pública (Seop).

A ideia é fazer com que o Rio de Janeiro não fique como São Paulo, que tem um grande número de dependentes químicos pelas ruas.

A chamada cracolândia tem um ponto na Avenida Brasil que é um dos mais críticos da cidade carioca, além de outras regiões como Madureira, Maracanã e entre os bairros Maria da Graça e Del Castilho.