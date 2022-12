Galvão Bueno curte férias em resort com diária de até R$ 17 mil

Galvão Bueno está curtindo as férias ao lado de sua esposa, Desirée, após a despedida do narrador na Copa do Mundo do Catar. O local escolhido por eles está localizado no Atol Laamu, uma divisão administrativa das Maldivas.

O resort Six Senses Laamu oferece belas paisagens e diversos tipos de experiência, além de diversas opções de hospedagem. Todas as vilas privativas têm vista para o oceano e acomodam até quatro pessoas.

O conjunto tem 82 ilhas, e a maioria delas é inabitada. Para chegar lá, é preciso ir ao aeroporto de Kadhdhoo, uma das ilhas do Atol, e fazer uma viagem de barco de 15 minutos.

Aproximadamente 700 metros quadrados do mar são reservados para os visitantes do resort | Foto: Reprodução

A diária mais barata sai por R$ 8.904,14, enquanto a mais cara custa R$ 17.778,69 em um dia. O "Sunset Laamu Water Villa with Pool" tem 126 metros quadrados, uma vista privilegiada para o pôr do sol e piscina privada.