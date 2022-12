Jogo das Estrelas, no Maracanã, terá esquema especial do MetrôRio

Está sendo orientado que os passageiros carreguem seus cartões com antecedência ou utilizem o pagamento por aproximação diretamente nos validadores das catracas - Foto: Reprodução

Está sendo orientado que os passageiros carreguem seus cartões com antecedência ou utilizem o pagamento por aproximação diretamente nos validadores das catracas - Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (28), será realizado no Maracanã o Jogo das Estrelas, de 18h às 23h30. Para melhor atender os passageiros, o MetrôRio está montando um esquema especial de funcionamento.

A concessionária estenderá o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão da Linha 2, que funcionarão por uma hora após o término da partida de futebol.

Essas duas estações ficarão abertas até meia-noite e meia. As demais estações do sistema ficam abertas apenas para desembarque após a meia-noite.

O MetrôRio sugere ainda que os torcedores antecipem a chegada ao estádio do Maracanã e recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem com antecedência, antecipando também o bilhete de volta para facilitar o embarque no sistema.