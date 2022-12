Rio registra o maior número de motoristas alcoolizados dos últimos 10 anos

Aumento da fiscalização no réveillon - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado do Governo divulgou, no último domingo (25), que a Operação Lei Seca flagrou 33.350 motoristas dirigindo alcoolizados de Janeiro até o último dia 25. O número representa um aumento de 88 motoristas alcoolizados em comparação a 2012, ano que tinha o recorde nos dados.

No último Natal foram abordados 568 motoristas bêbados ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. A maioria dos registros foram na Ilha de Guaratiba e no Recreio dos Bandeirantes. Em segundo lugar, Niterói e Nilópolis, seguidos de Campo Grande, Nova Iguaçu, Jacarepaguá e Petrópolis, em terceiro lugar.

Segundo relatou o coordenador da Lei Seca, Arthur Barbosa, houve o aumento da fiscalização de 15 para 30 equipes para atuarem em diversos pontos das estradas . Durante o Réveillon, as fiscalizações nas estradas serão ainda mais intensificadas. Os agentes da Lei Seca estarão trabalhando nas ruas na virada do ano até a manhã do dia 1º de janeiro para evitar acidentes.

A campanha da Lei Seca "Se beber, não dirija " , segue para conscientização e educação da população no trânsito.