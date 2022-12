Morador de São Gonçalo, aluno da UFF, faz intercâmbio na Finlândia

O aluno de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Felipe Rabelo, de 23 anos, concluiu um intercâmbio na Finlândia após ser selecionado para participar do programa estudantil da Universidade de Vaasa, para conclusão do seu último período de graduação.

O estudante, morador de São Gonçalo, foi aprovado em 1º lugar para essa instituição, após eliminar várias etapas do processo seletivo em junho do ano passado. A Universidade Federal Fluminense mantém convênio com várias universidades estrangeiras, proporcionando aos alunos um maior aprimoramento do conteúdo estudado.

Felipe concluiu a sua graduação na Universidade filandesa VAMK (Vaasa University of Applied Sciences), e vai retornar ao Brasil no dia 1º de janeiro de 2023. Foram 5 meses de experiência acadêmica e cultural , convivendo com estudantes de várias nacionalidades diferentes.

Especialista em investimentos (CEA), Felipe já ajudou, em seu canal no YouTube, mais de 3 mil brasileiros a investir no exterior. Para saber mais, acesse "Sem Fronteiras".

Recentemente, ele fundou o curso Clube Aprovei, com a colaboração de Jeremy Glaus, da Suíça e Lúcio J. Benfica, autor dos 3 livros mais vendidos sobre CEA, CPA-10 e CPA-20. O aprovei.club é uma startup educacional criada na Finlândia com foco no Brasil com o objetivo de formar alunos para o mercado financeiro.