Adriano Imperador se separa pela segunda vez em menos de dois meses

Esposa do jogador não apareceu em foto de comemoração de Natal - Foto: Divulgação

Casados em novembro, separados 24 dias depois e reatados há pouco mais de 3 semanas, Adriano Imperador e Micaela Mesquita não estão juntos novamente.

O ex-jogador chamou atenção após passar o Natal com amigos e família, sem a presença da esposa nas fotos postadas das comemorações. Além disso, Micaela parou de seguir Adriano nas redes sociais e apagou as fotos com o marido.

Seguidores do casal perceberam a ausência de Micaela e comentaram nas fotos. "Cadê ela?", questionou um seguidor.

Adriano e Micaela se separaram três semanas após assinarem os papéis no civil. O jogador disse que, na verdade, havia ocorrido uma briga entre o casal, e voltou a seguir a esposa e postar fotos com ela. Micaela chegou a cogitar pedir a anulação do casamento.