Fábio Porchat publica resposta à Gkay após polêmica com a humorista

Fábio Porchat usou as redes sociais na noite desta segunda (26), para se pronunciar sobre a reação de Gkay à piada feita no Melhores do Ano.

A humorista se ofendeu após Fábio ter dito que Jô Soares "preferiu nos deixar" a ter que entrevistá-la e publicou nas redes que Porchat teria estragado sua noite de Natal.

O apresentador do "Que História É Essa, Porchat?" disse em vídeo que tentou contato com Gkay de diversas formas antes de se pronunciar publicamente, mas que não pediu desculpas pelo ocorrido porque não houve ataques diretos à Gkay, mas à participação infame da humorista no programa de Tatá Werneck.

"A minha piada com a Gkay no Melhores do Ano foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck. Eu não sei se vocês viram; vale a pena ver. Foi uma participação estranhíssima, caótica. [...] A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a Gkay, que nem o Jô conseguiria entrevistar a Gkay. É essa que é a piada" declarou o humorista.