Após demissão em massa, ex-bailarina do Faustão se pronuncia nas redes

Na última quinta (22), o programa Faustão na Band demitiu todo o elenco, de 17 bailarinas, que integrava o famoso balé do apresentador. Agora, algumas das profissionais se pronunciaram em suas redes sociais.

Segundo Lucas Passin, do UOL, os desligamentos fazem parte do novo planejamento da Band para o programa, em 2023.



Perguntada em redes sociais sobre o assunto, Luiza Caldi, que fez parte do balé de 2021 até agosto de 2022, falou em publicação que não se surpreendeu com a demissão das colegas.

"Não me surpreende. Achei pouca ou nenhuma consideração com as bailarinas, mas nunca tiveram [...] complicado falar" disse a dentista, que deixou a profissão para se dedicar ao balé.

Post da rede social | Foto: Reprodução Internet

Desde janeiro, quando o estreou na Band, o balé contava com mais de 30 profissionais e, desde então, diversos desligamentos foram realizados.

Bia Michelle, uma das profissionais demitidas, também se pronunciou nas redes.

“Não sei como vai ser, se vai ter balé mais para frente. Só quero que todas as minhas amigas sejam muito felizes, tenham muito sucesso, a gente merece, a gente passou por muito lá. Foi muito difícil para todo mundo, mas foi um lugar de muito aprendizado” disse a dançarina.