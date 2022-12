Mudas e árvores são preparadas para replantio na Praça Chico Mendes

Equipes da Subsecretaria de Parques e Jardins estão preparando as espécies que serão levadas para a Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga - Foto: Divulgação/Renan Otto

Andando pela cidade é possível notar que o verde e as flores tomaram conta dos espaços públicos. A Prefeitura de São Gonçalo está levando o paisagismo para todos os cantos, deixando as ruas mais bonitas e floridas. As áreas de convivência que estão recebendo o programa Praça Renovada também vão ganhar o plantio de mudas e árvores. As equipes da Subsecretaria de Parques e Jardins estão preparando as espécies que serão levadas para a Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga.

A preparação é feita no Horto Municipal, que fica na Usina do Asfalto, na Água Mineral. As mudas são cuidadas por uma equipe especializada que realiza 0 serviço com muito carinho. Além das praças, os canteiros ficaram mais coloridos com o plantio de variadas espécies da flora brasileira como forração, herbáceas, arbustivas, além de palmeiras e árvores de tamanhos variados.

Quem passa pelo entorno da Praça Chico Mendes já identifica as árvores plantadas. “Essa aqui é Pitangueira. É linda demais! Lembra minha infância, quando eu ficava pegando pitanga no quintal da vizinha”, brincou a contadora Cecília Santos, de 39 anos, que passava pela obra da praça e parou para admirar o que já foi plantado.

As praças que estão sendo reformadas pelo programa Praça Renovada vão receber um paisagismo especial.

“Todas as plantas que utilizamos nos canteiros são de espécies que já existem na cidade. À medida que vamos fazendo as manutenções em canteiros e jardins e identificamos essas espécies, levamos para o horto para reproduzi-las. Hoje, tudo o que produzimos vem do nosso horto”, disse Edson Leal, secretário de Conservação.