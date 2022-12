Após liberação orçamentária, emissão e distribuição de passaportes volta ao normal

Após liberação orçamentária, a Polícia Federal afirmou que foi retomada a emissão e distribuição de passaportes. A corporação informou que a entrega das cadernetas será gradual.

A solução da situação, após a liberação orçamentária, foi fruto dos esforços conjuntos com a Casa da Moeda, que empenhou todos os recursos disponíveis para a retomada da confecção dos passaportes.

O anúncio da retomada da confecção do documento foi feito dois dias depois do Ministro da Justiça Anderson Torres comentar sobre o assunto em postagem no Twitter.