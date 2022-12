Em ação especial, Rodoviária do Rio recebe turistas com repertório variado de músicas - Foto: Divulgação

Uma ação especial promovida pela Rodoviária do Rio em conjunto com o Rio Convention & Visitors Bureau (RioCVB), tem como objetivo receber os turistas logo no setor de desembarque com muita música e diversas informações sobre hotéis, atrações, entretenimento e serviços.

O grupo “Ginga Tropical” vem marcando presença com pequenos shows que vão do samba ao MPB, atraindo todo o tipo de público.

"O objetivo da ação é receber o visitante de braços abertos, já dando uma degustação sobre o que o aguarda em sua passagem pela cidade: festa e alegria. Assim, proporcionamos que a experiência do turista se inicie em sua chegada. Dessa maneira, geramos recorrência e multiplicamos a boa imagem da cidade", disse Carlos Werneck, presidente-executivo do RioCVB.

É esperado que aproximadamente 600 mil pessoas usem a Rodoviária do Rio até o dia 2 de janeiro, entre embarques e desembarques. Deste total, 286 mil escolherão a cidade para passar o réveillon.

“Elaboramos um plano voltado à excelência do receptivo aos passageiros além de oferecermos um ambiente totalmente climatizado, com segurança 24h, confortável e com novas opções de produtos e serviços. O turista vai vir para um lugar maravilhoso que é o Rio de Janeiro e queremos que os visitantes tenham a melhor experiência em todos os sentidos”, afirma Roberta Faria, diretora geral da concessionária Rodoviária do Rio S/A.