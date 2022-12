Sete paraquedistas são resgatados no mar após pouso inesperado no mar do RJ

Sete paraquedistas são resgatados no mar por bombeiros após pouso inesperado - Foto: Reprodução

Na manhã desta segunda-feira (26), sete paraquedistas precisaram ser resgatados no mar por bombeiros do 2º Grupamento Marítimo (GMAR), na altura da Ilha 10, na Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes.

Todos eles participavam do evento “Boogie in Rio” organizado pela empresa Rio Paraquedismo, especializada na realização de saltos duplos. Por conta das condições inesperadas do vento durante o salto, eles tiveram que pousar na água, há mais ou menosbcinquenta metros da praia.

Os paraquedistas estavam equipados com salva-vidas infláveis e ficaram em segurança aguardando a chegada dos bombeiros. Dos sete resgatados, dois deles precisaram ser levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Robson Braga, de 45 anos, e Cláudio Coutinho, de 39 anos. As outras vítimas foram atendidas e liberadas no local.

O grupo, que era formado por 16 paraquedistas ao todo, decolou do aeroporto de Jacarepaguá num avião turboélice. O instrutor afirmou que o evento programado para acontecer entre 26 de dezembro e 3 de janeiro está mantido e ocorrerá normalmente.